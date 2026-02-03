Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 84 смотреть онлайн

К Ветрову приезжает старинный друг Александр Лесников – проведать своего младшего брата Николая, который лечится от алкоголизма в клинике «Родник». Лесников уходит в клинику и исчезает. В этот же день гражданка Заботкина заявляет об исчезновении её сына Ивана, который отправился в ту же клинику. В лесопарке у клиники обнаруживают труп неизвестного...

