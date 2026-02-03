Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 99 смотреть онлайн

На набережной обнаруживают тело сотрудницы массажного салона «Исида» Марии Борецкой со смертельной травмой головы. Оперативники пытаются выяснить, сама ли Мария упала виском на бордюр, или её толкнул злоумышленник. Накануне вечером Шапошников сдал в полицию Сергея Кашлаева, напавшего на Марию. Мария писать заявление на Кашлаева отказалась, его выпустили. Похоже, что зря…

