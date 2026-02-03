Салон Исида
Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 99 смотреть онлайн

9.12022, Салон Исида
Криминал, Комедия18+
На набережной обнаруживают тело сотрудницы массажного салона «Исида» Марии Борецкой со смертельной травмой головы. Оперативники пытаются выяснить, сама ли Мария упала виском на бордюр, или её толкнул злоумышленник. Накануне вечером Шапошников сдал в полицию Сергея Кашлаева, напавшего на Марию. Мария писать заявление на Кашлаева отказалась, его выпустили. Похоже, что зря…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

