WinkСериалыВеликолепная пятерка5-й сезонСалон Исида
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 99 смотреть онлайн
9.12022, Салон Исида
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 1
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 2
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 3
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 4
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 5
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 6
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 7
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 8
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 9
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 10
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 11
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 12
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 13
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 14
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 15
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 16
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 17
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 18
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 19
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 20
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 21
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 22
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 23
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 24
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 25
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 26
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 27
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 28
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 29
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 30
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 31
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 32
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 33
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 34
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 35
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 36
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 37
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 38
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 39
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 40
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 41
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 42
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 43
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 44
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 45
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 46
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 47
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 48
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 49
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 50
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 51
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 52
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 53
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 54
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 55
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 56
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 57
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 58
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 59
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 60
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 61
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 62
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 63
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 64
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 65
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 66
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 67
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 68
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 69
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 70
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 71
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 72
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 73
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 74
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 75
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 76
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 77
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 78
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 79
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 80
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 81
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 82
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 83
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 84
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 85
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 86
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 87
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 88
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 89
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 90
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 91
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 92
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 93
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 94
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 95
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 96
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 97
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 98
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 99
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 100
О сериале
На набережной обнаруживают тело сотрудницы массажного салона «Исида» Марии Борецкой со смертельной травмой головы. Оперативники пытаются выяснить, сама ли Мария упала виском на бордюр, или её толкнул злоумышленник. Накануне вечером Шапошников сдал в полицию Сергея Кашлаева, напавшего на Марию. Мария писать заявление на Кашлаева отказалась, его выпустили. Похоже, что зря…
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман