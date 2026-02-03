Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

Убит повар Вадим Зубов - прямо во время прямого эфира кулинарного мастер-класса. Убийца открыл дверь в квартиру собственным ключом. В причастности к убийству подозревают неизвестного мужчину с татуировками в виде ножей на шее, который, по словам соседки, незадолго до убийства передал Вадиму пакет. Пакет находят - в нём утыканная иглами кукла вуду…

