Холодное блюдо
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Холодное блюдо

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

9.12022, Холодное блюдо
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Убит повар Вадим Зубов - прямо во время прямого эфира кулинарного мастер-класса. Убийца открыл дверь в квартиру собственным ключом. В причастности к убийству подозревают неизвестного мужчину с татуировками в виде ножей на шее, который, по словам соседки, незадолго до убийства передал Вадиму пакет. Пакет находят - в нём утыканная иглами кукла вуду…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»