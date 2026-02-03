Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 38 смотреть онлайн

Заколота ножом очень требовательная преподаватель экономического университета Нина Махова. Первым подозреваемым становится бывший муж маховой Олег, в прошлом судимый за драку. По другой версии убийцей может быть один из студентов, которого Махова завалила на экзаменах. Олег Махов скрывается на даче. Приехавшие задерживать Махова опера слышат женский крик, несущийся из дома…

