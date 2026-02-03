Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 23 смотреть онлайн

Бубнов помогает добраться до квартиры подвернувшей на улице ногу Лидии Замятиной и попадает в перестрелку. Лидия ранена, и находится на грани жизни и смерти. Бубнов стреляет в нападавшего, но тому удаётся скрыться через чёрный ход. Выясняется, что квартира принадлежала не Лидии, а Карену Авакяну, который заявляет, что видит Лидию впервые…

