Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 65 смотреть онлайн

Искусство любви до гроба

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 65

2022, Искусство любви до гроба
Криминал, Комедия
О сериале

После презентации новой книги эротического содержания убивают популярную писательницу для взрослых Лидию Скорикову. Убийство совершено с помощью отравленного дротика, выпущенного из духовой трубки, применяемой африканскими охотниками. В причастности к убийству подозревается водитель Лидии Алексей Пахомов, из окна автомобиля которого вылетел смертельный для Лидии дротик. Однако Алексей пропадает вместе с машиной…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

