Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 65 смотреть онлайн

После презентации новой книги эротического содержания убивают популярную писательницу для взрослых Лидию Скорикову. Убийство совершено с помощью отравленного дротика, выпущенного из духовой трубки, применяемой африканскими охотниками. В причастности к убийству подозревается водитель Лидии Алексей Пахомов, из окна автомобиля которого вылетел смертельный для Лидии дротик. Однако Алексей пропадает вместе с машиной…

