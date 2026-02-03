Снятие стресса
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Снятие стресса

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 79 смотреть онлайн

9.12022, Снятие стресса
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

На сеансе моксотерапии внезапно умирает Евгения Аникина. Экспертиза устанавливает, что в полынных сигарах для прогревания содержался препарат, вызвавший остановку сердца. Задерживают проводившую сеанс подругу Евгении Елизавету Лапину, которая категорически отрицает нарушения в технологии процедуры. Подозреваемый в причастности к убийству администратор Николай Терехов, отвечавший за материальное снабжение медицинского центра, бесследно исчезает...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

