Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 79 смотреть онлайн

На сеансе моксотерапии внезапно умирает Евгения Аникина. Экспертиза устанавливает, что в полынных сигарах для прогревания содержался препарат, вызвавший остановку сердца. Задерживают проводившую сеанс подругу Евгении Елизавету Лапину, которая категорически отрицает нарушения в технологии процедуры. Подозреваемый в причастности к убийству администратор Николай Терехов, отвечавший за материальное снабжение медицинского центра, бесследно исчезает...

