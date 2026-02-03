Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 69 смотреть онлайн

Среди бела дня на хоккейной площадке убит Николай Малыхин, восходящая звезда хоккейного клуба «Питер-Балт». Кто-то выстрелил в Николая со стороны пустых трибун из неизвестного типа оружия. По подозрению в причастности к убийству задерживают Локтева, главного тренера конкурирующего хоккейного клуба. Но Локтев уверяет, что ему было выгоднее Николая перекупить, чем убить…

