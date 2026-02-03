Хоккейные страсти
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Хоккейные страсти

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 69 смотреть онлайн

9.12022, Хоккейные страсти
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

Среди бела дня на хоккейной площадке убит Николай Малыхин, восходящая звезда хоккейного клуба «Питер-Балт». Кто-то выстрелил в Николая со стороны пустых трибун из неизвестного типа оружия. По подозрению в причастности к убийству задерживают Локтева, главного тренера конкурирующего хоккейного клуба. Но Локтев уверяет, что ему было выгоднее Николая перекупить, чем убить…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»