Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 70 смотреть онлайн

Великолепная пятерка
5-й сезон
9.12022, Золотая соната
Криминал, Комедия18+
О сериале

Прямо во время репетиции умирает скрипачка Веста Корецкая. По подозрению в её отравлении задерживают Олега, парня Весты, но он отказывается давать показания. Зато бывший преподаватель Весты Викентий Львович охотно делится с оперативниками своими чувствами к Весте. Но в деле по-прежнему нет ясности ни с мотивом, ни со способом совершения убийства…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

