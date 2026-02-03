Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 70 смотреть онлайн

Прямо во время репетиции умирает скрипачка Веста Корецкая. По подозрению в её отравлении задерживают Олега, парня Весты, но он отказывается давать показания. Зато бывший преподаватель Весты Викентий Львович охотно делится с оперативниками своими чувствами к Весте. Но в деле по-прежнему нет ясности ни с мотивом, ни со способом совершения убийства…

