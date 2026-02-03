Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 28 смотреть онлайн

Загадка диска
Великолепная пятерка
5-й сезон
Криминал, Комедия18+
О сериале

На готовящейся в культурном центре выставке находят в древнеегипетском саркофаге убитую устроительницу выставки Светлану Колокольцеву. При этом все эксклюзивные и ценные экспонаты выставки остались нетронутыми. В зажатом правом кулаке Светланы находят пуговицу, предположительно от мужской сорочки. В причастности к убийству подозревают охранника культурного центра Петра Васильева, который назойливо домогался Светланы…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

