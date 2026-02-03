Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 51 смотреть онлайн

Убит популярный писатель Виталий Пескарёв. Подозревается весь круг общения Пескарёва. При оглашении завещания выясняется, что сын Пескарёва остаётся ни с чем, а наследство достаётся домработнице Клаве и секретарю Станиславе. Клава и Станислава клянутся, что о завещании ничего не знали. Невестка Пескарёва подвергает завещание сомнению и тут же попадает под подозрение...

