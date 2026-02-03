Оперативный роман
Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

9.12022, Оперативный роман
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

Застрелен Игорь Потапов, учёный-изобретатель. Убийство произошло на глазах частного детектива Жени Красоткиной, которую Потапов нанял для слежки за своей невестой Ксенией. Ксения на звонки не отвечает. Женя демонстрирует оперативникам запись с камеры наблюдения - Ксения вошла в квартиру и оттуда не выходила. Но квартира оказывается пуста - Ксения загадочно исчезла…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

