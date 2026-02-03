Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Застрелен Игорь Потапов, учёный-изобретатель. Убийство произошло на глазах частного детектива Жени Красоткиной, которую Потапов нанял для слежки за своей невестой Ксенией. Ксения на звонки не отвечает. Женя демонстрирует оперативникам запись с камеры наблюдения - Ксения вошла в квартиру и оттуда не выходила. Но квартира оказывается пуста - Ксения загадочно исчезла…

