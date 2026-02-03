Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 59 смотреть онлайн

Красавченко обнаруживает в своей квартире задушенную Викторию Соину, работницу агентства недвижимости. Никогда раньше Красавченко с ней не встречался, но сфабрикованные улики указывают на его причастность к убийству. Оперативники понимают, что это искусная подстава, но Голованов на всякий случай отстраняет Красавченко от работы. Кузьмин прилагает все усилия, чтобы подтвердить невиновность Красавченко…

