Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 87 смотреть онлайн

В застрявшем лифте офисного здания умирает от разрыва сердца Регина Селиванова. Возникает подозрение, что лифт остановился между этажами по причине хакерской атаки на систему управления. Подруга погибшей, Эмма Липатова, утверждает, что Регина страдала тяжёлой формой клаустрофобии и лифтами никогда не пользовалась. Какие экстраординарные обстоятельства заставили Кристину зайти в кабину лифта?..

