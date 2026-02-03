Лифт на небеса
Великолепная пятерка
5-й сезон
Лифт на небеса

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 87 смотреть онлайн

9.12022, Лифт на небеса
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

В застрявшем лифте офисного здания умирает от разрыва сердца Регина Селиванова. Возникает подозрение, что лифт остановился между этажами по причине хакерской атаки на систему управления. Подруга погибшей, Эмма Липатова, утверждает, что Регина страдала тяжёлой формой клаустрофобии и лифтами никогда не пользовалась. Какие экстраординарные обстоятельства заставили Кристину зайти в кабину лифта?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

