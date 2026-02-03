WinkСериалыВеликолепная пятерка5-й сезонЛифт на небеса
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 87 смотреть онлайн
9.12022, Лифт на небеса
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 1
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 2
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
О сериале
В застрявшем лифте офисного здания умирает от разрыва сердца Регина Селиванова. Возникает подозрение, что лифт остановился между этажами по причине хакерской атаки на систему управления. Подруга погибшей, Эмма Липатова, утверждает, что Регина страдала тяжёлой формой клаустрофобии и лифтами никогда не пользовалась. Какие экстраординарные обстоятельства заставили Кристину зайти в кабину лифта?..
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман