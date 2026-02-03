Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 90 смотреть онлайн

Учительница сына Ветрова Миши рекомендует найти Мише репетитора по физике из-за его исключительных способностей. Ветров договаривается о встрече с Зинаидой Стрешневой, аспиранткой Института квантовой физики. В назначенное время Ветров с Мишей приходят в общежитии для аспирантов. За дверью слышен треск разряда и вскрик. Ветров выбивает дверь и видит труп Зинаиды…

