Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 90 смотреть онлайн

Великолепная пятерка
5-й сезон
9.12022, Смерть репетитора
Криминал, Комедия18+
Учительница сына Ветрова Миши рекомендует найти Мише репетитора по физике из-за его исключительных способностей. Ветров договаривается о встрече с Зинаидой Стрешневой, аспиранткой Института квантовой физики. В назначенное время Ветров с Мишей приходят в общежитии для аспирантов. За дверью слышен треск разряда и вскрик. Ветров выбивает дверь и видит труп Зинаиды…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

