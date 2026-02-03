Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 55 смотреть онлайн

Студентка медицинского колледжа Вера Колокольцева, подрабатывавшая танцами, погибает в гримёрке клуба. Причина смерти – резко развившаяся кессонная болезнь, но такой же эффект могло вызвать отравление неизвестным веществом. По подозрению в причастности к убийству задерживают студента фармфакультета колледжа Захара, с которым у Веры был роман. При Захаре обнаруживают целый арсенал химических веществ…

