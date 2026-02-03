Лучшие друзья девушек
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Лучшие друзья девушек

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 67 смотреть онлайн

9.12022, Лучшие друзья девушек
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Убит владелец консалтинговой компании Валерий Линьков. Оперативники подозревают, что вся деятельность Линькова заключалась в посреднических услугах между строительными компаниями и коррумпированным дядей Линькова, занимающего важный пост в правительстве города. Последним, кто видел Линькова живым, был его психотерапевт Разгонов. Так, может, психотерапевт Линькова сам и убил? Остаётся только выяснить – за что?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»