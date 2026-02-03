Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 67 смотреть онлайн

Убит владелец консалтинговой компании Валерий Линьков. Оперативники подозревают, что вся деятельность Линькова заключалась в посреднических услугах между строительными компаниями и коррумпированным дядей Линькова, занимающего важный пост в правительстве города. Последним, кто видел Линькова живым, был его психотерапевт Разгонов. Так, может, психотерапевт Линькова сам и убил? Остаётся только выяснить – за что?..

