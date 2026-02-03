Смерть амазонки
Великолепная пятерка
5-й сезон
Смерть амазонки

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

9.12022, Смерть амазонки
Криминал, Комедия18+
О сериале

Во время занятий в конноспортивном клубе погибает инструктор Сабина Жукова. Экспертиза устанавливает, что смерть наступила от попадания в висок пули, выпущенной из пневматического оружия. Директор клуба сообщает, что на работу не вышла ещё одна инструктор - Елена Горшкова. Оперативников настораживает, что Елена занималась пятиборьем, в которое входит такая дисциплина, как стрельба…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

