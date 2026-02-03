Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

Во время занятий в конноспортивном клубе погибает инструктор Сабина Жукова. Экспертиза устанавливает, что смерть наступила от попадания в висок пули, выпущенной из пневматического оружия. Директор клуба сообщает, что на работу не вышла ещё одна инструктор - Елена Горшкова. Оперативников настораживает, что Елена занималась пятиборьем, в которое входит такая дисциплина, как стрельба…

