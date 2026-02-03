Амулет
Великолепная пятерка
5-й сезон
Амулет

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 97 смотреть онлайн

9.12022, Амулет
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убита Роза Филиппова, домработница в семье Голышевых. Тело Розы обнаружено у входа в эллинг, построенный фирмой Юрия Голышева. Оперативники выясняют, что Юрий Голышев оказывал Розе знаки внимания. К Голованову приходит посетительница и объявляет, что Юрий Голышев - убийца. Не хочет ли «активная гражданка» отвести таким образом подозрения от себя самой?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

