Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 97 смотреть онлайн

Убита Роза Филиппова, домработница в семье Голышевых. Тело Розы обнаружено у входа в эллинг, построенный фирмой Юрия Голышева. Оперативники выясняют, что Юрий Голышев оказывал Розе знаки внимания. К Голованову приходит посетительница и объявляет, что Юрий Голышев - убийца. Не хочет ли «активная гражданка» отвести таким образом подозрения от себя самой?..

