Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 96 смотреть онлайн

От укола ядом в своем загородном доме погибает глава фармацевтического холдинга Никита Королёв. В доме находят смертельно пьяного Фёдора Королёва, брата убитого Никиты. Улики позволяют сделать вывод, что Фёдор может быть причастен к преступлению. К тому же в момент убийства охранника Королёва отвлёк доставщик пиццы, которую заказал по телефону Фёдор…

