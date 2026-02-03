Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 96 смотреть онлайн

Все вместо ничего
Великолепная пятерка
5-й сезон
Криминал, Комедия18+
От укола ядом в своем загородном доме погибает глава фармацевтического холдинга Никита Королёв. В доме находят смертельно пьяного Фёдора Королёва, брата убитого Никиты. Улики позволяют сделать вывод, что Фёдор может быть причастен к преступлению. К тому же в момент убийства охранника Королёва отвлёк доставщик пиццы, которую заказал по телефону Фёдор…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

