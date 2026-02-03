Свадьба
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Свадьба

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 20 смотреть онлайн

9.12022, Свадьба
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Убит чиновник городской администрации Пётр Злобин. Его тело со смертельным уколом в шею обнаружено перед началом свадебного банкета в загородном отеле. Подозрения падают на жениха, Платона Макеева, у которого был конфликт со Злобиным незадолго до убийства, чему свидетелем был сам майор Шапошников. Платон отказывается подчиняться распоряжению оперативников не покидать отель…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»