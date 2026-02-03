Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 20 смотреть онлайн

Убит чиновник городской администрации Пётр Злобин. Его тело со смертельным уколом в шею обнаружено перед началом свадебного банкета в загородном отеле. Подозрения падают на жениха, Платона Макеева, у которого был конфликт со Злобиным незадолго до убийства, чему свидетелем был сам майор Шапошников. Платон отказывается подчиняться распоряжению оперативников не покидать отель…

