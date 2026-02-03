Глаз-Алмаз
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Глаз-Алмаз
9.22022, Глаз-Алмаз
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 72 смотреть онлайн

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О сериале

В своей новоприобретённой квартире убита помощник нотариуса Наина Филиппова. Подозрения падают на ремонтных рабочих – Алмаза Коваленко и Василия Тупикина. Ход работ контролировал сослуживец Наины, Арсений Прошкин, который и обнаружил труп. Жена Арсения, Белла, вызывает себе «скорую». Оперативники склонны подозревать, что Белла хочет таким образом уйти от возникших к ней вопросов…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»