В своей новоприобретённой квартире убита помощник нотариуса Наина Филиппова. Подозрения падают на ремонтных рабочих – Алмаза Коваленко и Василия Тупикина. Ход работ контролировал сослуживец Наины, Арсений Прошкин, который и обнаружил труп. Жена Арсения, Белла, вызывает себе «скорую». Оперативники склонны подозревать, что Белла хочет таким образом уйти от возникших к ней вопросов…

