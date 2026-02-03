Приложение
Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 29 смотреть онлайн

Криминал, Комедия18+
От взрыва заказанного через интернет смартфона погибает Надежда Кудряшова. Оперативники выясняют, что в компанию, торгующую смартфонами, такой заказ не поступал, а курьер, доставивший смартфон, в компании не числится. Дело о несчастном случае переквалифицируется в дело об умышленном убийстве. Кузьмин определяет, что осуществить убийство таким способом мог только айти-специалист высокой квалификации…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

