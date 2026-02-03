Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 29 смотреть онлайн

От взрыва заказанного через интернет смартфона погибает Надежда Кудряшова. Оперативники выясняют, что в компанию, торгующую смартфонами, такой заказ не поступал, а курьер, доставивший смартфон, в компании не числится. Дело о несчастном случае переквалифицируется в дело об умышленном убийстве. Кузьмин определяет, что осуществить убийство таким способом мог только айти-специалист высокой квалификации…

