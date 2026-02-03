Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 25 смотреть онлайн

На глазах у Алёны тонет в пруду её сестра Ирина. Алёна не может в это поверить, потому что Ирина занималась дайвингом. И экспертиза показывает, что утонула Ирина неслучайно - кто-то насильно утащил её под воду. Но Алёна и спасатель следили за Ириной с берега и никого рядом с ней не заметили…

