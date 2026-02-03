Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 63 смотреть онлайн

Во время охоты на волков погибает Роман Сейц, богатый человек и опытный охотник. С места происшествия исчезает егерь Богдан, друг и сослуживец Ветрова. Выясняется, что у Богдана есть судимость, которую он скрывал. В гибели Романа подозревают его доктора, Василия Маслова. Маслов пытается убедить оперативников, что убивать Романа ему было невыгодно…

