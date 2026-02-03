С волками жить
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 63 смотреть онлайн

Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

Во время охоты на волков погибает Роман Сейц, богатый человек и опытный охотник. С места происшествия исчезает егерь Богдан, друг и сослуживец Ветрова. Выясняется, что у Богдана есть судимость, которую он скрывал. В гибели Романа подозревают его доктора, Василия Маслова. Маслов пытается убедить оперативников, что убивать Романа ему было невыгодно…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»