Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 78 смотреть онлайн

9.12022, Бойцовский клуб
Криминал, Комедия18+
В заброшенном здании находят труп Олеси Николаевой, студентки техникума мобильной связи. Но оперативников больше волнует то, что в этом месте и в это же время бесследно исчезла Таня, младшая дочь Голованова. Вместе с Таней исчезла и её подруга по экономическому колледжу, Валерия Мельникова. Кто их мог похитить и зачем?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

