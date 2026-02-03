Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 78 смотреть онлайн

В заброшенном здании находят труп Олеси Николаевой, студентки техникума мобильной связи. Но оперативников больше волнует то, что в этом месте и в это же время бесследно исчезла Таня, младшая дочь Голованова. Вместе с Таней исчезла и её подруга по экономическому колледжу, Валерия Мельникова. Кто их мог похитить и зачем?..

