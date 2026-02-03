Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 76 смотреть онлайн

По просьбе старинного друга своего тестя Бубнов принимает участие в престижном кулинарном конкурсе. Во время приготовления блюд убивают Александра Шерова, шеф-повара ресторана «Самум». В убийстве подозревают Сурена Аветяна, бывшего одноклассника Бубнова. Выясняется, что злоумышленник заменил приправу Александра на летучее наркотическое вещество. Но во время конкурса в ресторане посторонних не было…

