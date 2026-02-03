Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 60 смотреть онлайн

В ходе тренировочного боя убит глава клуба реконструкторов Денис Никифоров. Кто нанес смертельный удар, сразу установить не удаётся – все были увлечены боем, и никто ничего толком сказать не может. Под подозрение попадают члены клуба Архипов, чей меч стал орудием убийства, и Гидовский, на перчатках которого были обнаружены следы крови Никифорова…

