Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 60 смотреть онлайн

Великолепная пятерка
5-й сезон
9.12022, Тем же оружием
Криминал, Комедия18+
О сериале

В ходе тренировочного боя убит глава клуба реконструкторов Денис Никифоров. Кто нанес смертельный удар, сразу установить не удаётся – все были увлечены боем, и никто ничего толком сказать не может. Под подозрение попадают члены клуба Архипов, чей меч стал орудием убийства, и Гидовский, на перчатках которого были обнаружены следы крови Никифорова…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

