Роковая игра

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 48 смотреть онлайн

9.12022, Роковая игра
Криминал, Комедия18+
О сериале

Шахматистка Вероника Звонарева погибает из-за того, что кто-то подвёл к шахматным часам высокое напряжение. По подозрению в причастности к убийству задерживают шахматистку Ингу Ларину, которая вместе с Вероникой претендовала на звание победительницы шахматного турнира, но железных улик против Инги нет. Красавченко категорически отрицает причастность Инги к убийству, ссылаясь на интуицию…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

