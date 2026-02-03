Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 48 смотреть онлайн

Шахматистка Вероника Звонарева погибает из-за того, что кто-то подвёл к шахматным часам высокое напряжение. По подозрению в причастности к убийству задерживают шахматистку Ингу Ларину, которая вместе с Вероникой претендовала на звание победительницы шахматного турнира, но железных улик против Инги нет. Красавченко категорически отрицает причастность Инги к убийству, ссылаясь на интуицию…

