Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 50 смотреть онлайн

9.12022, Открытие сезона
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

О сериале

Выстрелом из снайперской винтовки в своей квартире убита соседка Красавченко, актриса мюзиклов. С места убийства скрывается неизвестная, которая вырубает Красавченко приёмом боевого самбо. В доме напротив оперативники находят труп пенсионера, которого снайпер убил, чтобы воспользовался его квартирой для стрельбы. Кто мог так сильно заморочиться, чтобы убить никому не известную актрису?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

