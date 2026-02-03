Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 50 смотреть онлайн

Выстрелом из снайперской винтовки в своей квартире убита соседка Красавченко, актриса мюзиклов. С места убийства скрывается неизвестная, которая вырубает Красавченко приёмом боевого самбо. В доме напротив оперативники находят труп пенсионера, которого снайпер убил, чтобы воспользовался его квартирой для стрельбы. Кто мог так сильно заморочиться, чтобы убить никому не известную актрису?..

