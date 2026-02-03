Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 50 смотреть онлайн

WinkСериалыВеликолепная пятерка5-й сезонОткрытие сезона
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 50
9.12022, Открытие сезона
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 1
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 5 Серия 2
О сериале
Выстрелом из снайперской винтовки в своей квартире убита соседка Красавченко, актриса мюзиклов. С места убийства скрывается неизвестная, которая вырубает Красавченко приёмом боевого самбо. В доме напротив оперативники находят труп пенсионера, которого снайпер убил, чтобы воспользовался его квартирой для стрельбы. Кто мог так сильно заморочиться, чтобы убить никому не известную актрису?..
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман