Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

Ниже этажом новой квартиры Красавченко убивают молодую жену успешного бизнесмена Алексея Михайлова, Марию. Мария заколота во сне в своей спальне ножом, который находят в руках спящей рядом на полу её падчерицы Паулины. Паулина утверждает, что ничего не помнит, но ей не верит даже родной отец. Все ждут, что покажет экспертиза…

