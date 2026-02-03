Переезд
Великолепная пятерка
5-й сезон
Переезд

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

9.12022, Переезд
Криминал, Комедия18+
О сериале

Ниже этажом новой квартиры Красавченко убивают молодую жену успешного бизнесмена Алексея Михайлова, Марию. Мария заколота во сне в своей спальне ножом, который находят в руках спящей рядом на полу её падчерицы Паулины. Паулина утверждает, что ничего не помнит, но ей не верит даже родной отец. Все ждут, что покажет экспертиза…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

