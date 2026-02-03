Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 44 смотреть онлайн

Убита хозяйка тату-салона Камилла Чепыжова. Тело со множественными ножевыми ранениями обнаружено в ванне съёмной квартиры. Оперативники гадают, зачем убийца перетащил труп Камиллы из кухни в ванную – может, собирался расчленить тело, но что-то ему помешало? В полицию является бойфренд Камиллы с неожиданным заявлением - он убил Камиллу по её же просьбе...

