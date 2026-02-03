Иголочка
Великолепная пятерка
5-й сезон
Иголочка

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 44 смотреть онлайн

9.12022, Иголочка
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

Убита хозяйка тату-салона Камилла Чепыжова. Тело со множественными ножевыми ранениями обнаружено в ванне съёмной квартиры. Оперативники гадают, зачем убийца перетащил труп Камиллы из кухни в ванную – может, собирался расчленить тело, но что-то ему помешало? В полицию является бойфренд Камиллы с неожиданным заявлением - он убил Камиллу по её же просьбе...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

