Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 83 смотреть онлайн

Родион Тимохин со своей женой Владиславой отмечают с друзьями в ресторане гостиницы день своего бракосочетания. Утром Родион просыпается в номере гостиницы и обнаруживает рядом мёртвое тело Владиславы. Оперативники находят в номере загадочную записку, написанную неизвестным. Экспертиза показывает, что Владислава была отравлена. Но исследовать Оперативники замечают за Родионом слежку в лице неустановленного мужчины…

