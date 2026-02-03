Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 83 смотреть онлайн

Приятный вечер
9.12022, Приятный вечер
Криминал, Комедия18+
О сериале

Родион Тимохин со своей женой Владиславой отмечают с друзьями в ресторане гостиницы день своего бракосочетания. Утром Родион просыпается в номере гостиницы и обнаруживает рядом мёртвое тело Владиславы. Оперативники находят в номере загадочную записку, написанную неизвестным. Экспертиза показывает, что Владислава была отравлена. Но исследовать Оперативники замечают за Родионом слежку в лице неустановленного мужчины…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

