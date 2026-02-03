Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 43 смотреть онлайн

Во время игры в пейнтбол умирает от удушья директор мебельной фабрики Сергей Голубев. В пейнтбольном шарике, который в него попал, содержалось химическое вещество, спровоцировавшее фатальный приступ астмы. Под подозрение попадают все участники игрового сражения, в том числе майор Шапошников и психолог МВД Юлия Лебедева, которая Шапошникова на пейнтбол и затащила…

