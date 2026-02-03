Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 22 смотреть онлайн

Астрофизик Игорь Колядин, известный под псевдонимом Пульсар, выпадает из окна своей квартиры. Свидетелем его смерти становится капитан Красавченко. Следствие находит всё больше подтверждений того, что это был не суицид, а убийство. Возможно, оно связано со спорами о метеорите, приближающегося к земле. Под подозрение попадают все уфологи, которых Пульсар безжалостно разоблачал…

