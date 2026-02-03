Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 64 смотреть онлайн

Смертельный удар
Великолепная пятерка
5-й сезон
Криминал, Комедия18+
Во дворе жилого дома убит курьер службы продуктовой доставки Валерий Нестерин. Перед смертью Нестерин ел еду из заказа, но вряд его убили из-за этого. Да и такой способ убийства обычному человеку не под силу – точный и сильный удар ногой в нужную точку позвоночника – для этого нужна многолетняя специальная подготовка…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

