Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 98 смотреть онлайн

В собственной квартире убита домохозяйка Наталья Железнова. Всё говорит о том, что в квартиру проник вор и убил неожиданно появившуюся хозяйку. Сын убитой, Коля, ранее лечился от наркозависимости. Борис Железнов, отец Коли, предполагает, что в их квартиру могли забраться наркоманы, прежние знакомые Коли. Этим же вечером Колю сильно избивают неизвестные…

