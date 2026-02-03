Убит студент градостроительного колледжа «Акрополь» Григорий Мокеев. За четыре дня до этого покончила с собой молодая преподавательница этого колледжа, Юлия Волошина. В колледже считают, что Волошина могла покончить с собой из-за издевательских шуток над ней студентов Матвея и Григория, которого убили. Оперативникам предстоит выяснить, есть ли связь между этими событиями…

