Акрополь
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Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Акрополь
9.22022, Акрополь
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

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О сериале

Убит студент градостроительного колледжа «Акрополь» Григорий Мокеев. За четыре дня до этого покончила с собой молодая преподавательница этого колледжа, Юлия Волошина. В колледже считают, что Волошина могла покончить с собой из-за издевательских шуток над ней студентов Матвея и Григория, которого убили. Оперативникам предстоит выяснить, есть ли связь между этими событиями…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»