Удар в спину
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Удар в спину

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 46 смотреть онлайн

9.12022, Удар в спину
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Ударом ножа в спину убит промышленный альпинист Максим Резун. Друг убитого сообщает, что незадолго до гибели Максим, возможно, стал свидетелем преступления. Смерти Максиму желал также их общий знакомый – Иван Сокольский, который обвинял Максима в гибели своей невесты. Под подозрение попадает и бригадир промышленных альпинистов Глеб Говоров, алиби которого оказывается ложным…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»