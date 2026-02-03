Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 46 смотреть онлайн

Ударом ножа в спину убит промышленный альпинист Максим Резун. Друг убитого сообщает, что незадолго до гибели Максим, возможно, стал свидетелем преступления. Смерти Максиму желал также их общий знакомый – Иван Сокольский, который обвинял Максима в гибели своей невесты. Под подозрение попадает и бригадир промышленных альпинистов Глеб Говоров, алиби которого оказывается ложным…

