Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

9.12022, Ингаляция
Криминал, Комедия18+
О сериале

В СПА-салоне погибает от отравления парами азота молодая пациентка Зоя Куркова. В салон Зою привела падчерица Ада, которая утверждает, что дружила с мачехой, хотя и живёт со своей матерью. Медсестра уверяет, что взяла препарат для ингаляции как обычно, из холодильника. Значит, кто-то подменил препарат заранее. Подозрения падают на мать Ады…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

