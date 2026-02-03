Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

В СПА-салоне погибает от отравления парами азота молодая пациентка Зоя Куркова. В салон Зою привела падчерица Ада, которая утверждает, что дружила с мачехой, хотя и живёт со своей матерью. Медсестра уверяет, что взяла препарат для ингаляции как обычно, из холодильника. Значит, кто-то подменил препарат заранее. Подозрения падают на мать Ады…

