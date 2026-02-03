Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 52 смотреть онлайн

У себя дома умирает программист Александр Светлов. Экспертиза показывает, что гипертонический криз был вызван попаданием в кровь тонизирующих веществ. Мать Светлова, Галина Ивановна, уверена, что сына убили. Подозрения матери подтверждаются - отпечатки на пустых банках из-под энергетика не принадлежат Светлову. Подозрения падают на курьера, доставившего продуктовый заказ в квартиру Светлова...

