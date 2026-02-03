Цена победы
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Цена победы

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 52 смотреть онлайн

9.12022, Цена победы
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

У себя дома умирает программист Александр Светлов. Экспертиза показывает, что гипертонический криз был вызван попаданием в кровь тонизирующих веществ. Мать Светлова, Галина Ивановна, уверена, что сына убили. Подозрения матери подтверждаются - отпечатки на пустых банках из-под энергетика не принадлежат Светлову. Подозрения падают на курьера, доставившего продуктовый заказ в квартиру Светлова...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»