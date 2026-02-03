Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 75 смотреть онлайн

При странных обстоятельствах умирает охранник банка Алексей Ракитин. В ухе Ракитина взорвался имплант невыясненного предназначения. В медицинской карте информации об импланте нет, и со слухом у Ракитина было всё в порядке. Девушка Ракитина утверждает, что Алексей не знал о том, что у него установлен имплант. Но как такое может быть?..

