Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 75 смотреть онлайн

9.12022, Резонанс
Криминал, Комедия18+
При странных обстоятельствах умирает охранник банка Алексей Ракитин. В ухе Ракитина взорвался имплант невыясненного предназначения. В медицинской карте информации об импланте нет, и со слухом у Ракитина было всё в порядке. Девушка Ракитина утверждает, что Алексей не знал о том, что у него установлен имплант. Но как такое может быть?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

