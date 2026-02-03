Над пропастью
Великолепная пятерка
5-й сезон
Над пропастью

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 91 смотреть онлайн

9.12022, Над пропастью
Криминал, Комедия18+
О сериале

Студент Артём Зубарев решает записать с друзьями Вячеславом и Ильёй рискованный видеоролик. Во время съёмок Артём погибает. Доска, по которой он шёл на высоте пятиэтажного дома, оказалась подпилена. Подозрения падают на возможного конкурента Артёма в сердечных делах - Вячеслава. Но тут выясняется, что Артём незадолго до гибели изнасиловал однокурсницу Руслану…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

