Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 91 смотреть онлайн

Студент Артём Зубарев решает записать с друзьями Вячеславом и Ильёй рискованный видеоролик. Во время съёмок Артём погибает. Доска, по которой он шёл на высоте пятиэтажного дома, оказалась подпилена. Подозрения падают на возможного конкурента Артёма в сердечных делах - Вячеслава. Но тут выясняется, что Артём незадолго до гибели изнасиловал однокурсницу Руслану…

