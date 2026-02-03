Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 31 смотреть онлайн

Убита дизайнер Екатерина Лыкова - её тело в ванне с водой обнаружено в квартире, над оформлением которой работала Екатерина. Первые подозрения падают на хозяев квартиры и на куратора проекта Лилию Крицкую. Шапошников привлекает в качестве независимого консультанта по делу свою бывшую возлюбленную Алину. Алина соглашается, не подозревая, чем ей это грозит…

