Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 31 смотреть онлайн

9.12022, Абажур
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

О сериале

Убита дизайнер Екатерина Лыкова - её тело в ванне с водой обнаружено в квартире, над оформлением которой работала Екатерина. Первые подозрения падают на хозяев квартиры и на куратора проекта Лилию Крицкую. Шапошников привлекает в качестве независимого консультанта по делу свою бывшую возлюбленную Алину. Алина соглашается, не подозревая, чем ей это грозит…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

