Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 33 смотреть онлайн

В заброшенном храме находят убитую девушку, одетую в костюм Снегурочки. Выясняется, что это подруга Даши, бывшая проститутка, а ныне успешная бизнес-вумен Серафима. Даша высказывает подозрение, что к убийству Серафимы может быть причастен её богатый покровитель, бизнесмен Глухов. Но свидетели видели убегающего с места преступления не Глухова, а настоящего Деда Мороза

