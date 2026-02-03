Расскажи, Снегурочка
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Расскажи, Снегурочка

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 33 смотреть онлайн

9.12022, Расскажи, Снегурочка
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

В заброшенном храме находят убитую девушку, одетую в костюм Снегурочки. Выясняется, что это подруга Даши, бывшая проститутка, а ныне успешная бизнес-вумен Серафима. Даша высказывает подозрение, что к убийству Серафимы может быть причастен её богатый покровитель, бизнесмен Глухов. Но свидетели видели убегающего с места преступления не Глухова, а настоящего Деда Мороза

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»