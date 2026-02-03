Гитара пятиструнная
Великолепная пятерка
5-й сезон
Гитара пятиструнная

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 66 смотреть онлайн

9.12022, Гитара пятиструнная
Криминал, Комедия18+
О сериале

При странных обстоятельствах умирает от инфаркта артист гитарного театра Виктор Суздальцев. Это вызывает подозрения, потому что, как утверждает руководитель театра Светлана, у Виктора было здоровое сердце. Экспертиза выявляет, что Виктор был отравлен ядом растительного происхождения. Но никакая экспертиза не может назвать имя отравителя – здесь вся надежда на профессионализм «великолепной пятёрки»…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

