Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 66 смотреть онлайн

При странных обстоятельствах умирает от инфаркта артист гитарного театра Виктор Суздальцев. Это вызывает подозрения, потому что, как утверждает руководитель театра Светлана, у Виктора было здоровое сердце. Экспертиза выявляет, что Виктор был отравлен ядом растительного происхождения. Но никакая экспертиза не может назвать имя отравителя – здесь вся надежда на профессионализм «великолепной пятёрки»…

