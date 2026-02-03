Доброе сердце
Великолепная пятерка
5-й сезон
Доброе сердце

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 14 смотреть онлайн

9.12022, Доброе сердце
Криминал, Комедия18+
Ну трассе совершен дерзкий налет. Застрелен тамбовский спортсмен Сазонов, приехавший в Петербург для покупки квартиры. Следствие полагает, что Сазонова убили из-за крупной суммы денег, которую он имел при себе. В причастности к убийству подозревают ранее судимого риелтора, с которым созванивался Сазонов. Риелтор предъявляет алиби, но выдержит ли оно тщательную проверку?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

