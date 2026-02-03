Мрачные узы
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Мрачные узы

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

9.12022, Мрачные узы
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Практически на глазах любовницы Шапошникова Алины убивают её подругу Нину Семёнову, модного фотографа. Алина, услышав из-за двери фотостудии выстрел, убивший Нину, застаёт её умирающей на полу с пистолетом в руке. Алина в панике выхватывает пистолет из рук Нины, и в таком виде Алину застают над остывающим трупом две фотомодели…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»