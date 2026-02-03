Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Практически на глазах любовницы Шапошникова Алины убивают её подругу Нину Семёнову, модного фотографа. Алина, услышав из-за двери фотостудии выстрел, убивший Нину, застаёт её умирающей на полу с пистолетом в руке. Алина в панике выхватывает пистолет из рук Нины, и в таком виде Алину застают над остывающим трупом две фотомодели…

