Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 94 смотреть онлайн

В реке обнаружено тело Матвея Мыльникова. Матвей приехал из Тамбова к своему дяде Константину Тальянову, ушёл за покупками для родственников и не вернулся. Экспертиза и видеозаписи с камер показывают, что Матвей сам спрыгнул с моста в воду. Имевшиеся при Матвее деньги пропали. Оперативники берутся выяснить, кто довёл Матвея до самоубийства…

