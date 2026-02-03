Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 94 смотреть онлайн

Три грации
Великолепная пятерка
5-й сезон
Три грации

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 94

Три грации
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

В реке обнаружено тело Матвея Мыльникова. Матвей приехал из Тамбова к своему дяде Константину Тальянову, ушёл за покупками для родственников и не вернулся. Экспертиза и видеозаписи с камер показывают, что Матвей сам спрыгнул с моста в воду. Имевшиеся при Матвее деньги пропали. Оперативники берутся выяснить, кто довёл Матвея до самоубийства…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

