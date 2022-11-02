Великолепная пятерка (сериал, 2021) сезон 4 серия 94 смотреть онлайн бесплатно

Великолепная пятерка. Сезон 4. Серия 94
Великолепная пятерка
4-й сезон
94-я серия

Великолепная пятерка (сериал, 2021) сезон 4 серия 94

9.12021, Великолепная пятерка. Сезон 4. Серия 94
Детектив18+

О сериале

В центре сюжета — сотрудники «убойного отдела» Петровского РОВД Санкт-Петербурга. Их задача — расследовать самые тяжкие преступления. Находясь в постоянном контакте с самыми страшными проявлениями человеческой натуры, герои умудряются оставаться жизнерадостными и адекватными людьми.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

